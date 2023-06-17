О себе

Увлекаюсь музыкой и игрой на электрогитаре, работаю мастером по ремонту струнных инструментов в музыкальном магазине

Получаю высшее образование в сфере айти

Интересуюсь темами психологии и психиатрии, биологии, философии, физики и химии

Время от времени занимаюсь электроникой, кулинарией и мелким творчеством вроде лепки из глины