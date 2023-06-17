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Москва
Увлекаюсь музыкой и игрой на электрогитаре, работаю мастером по ремонту струнных инструментов в музыкальном магазине
Москва
Профиль пользователя FlowerPower
О себе
Увлекаюсь музыкой и игрой на электрогитаре, работаю мастером по ремонту струнных инструментов в музыкальном магазине
Получаю высшее образование в сфере айти
Интересуюсь темами психологии и психиатрии, биологии, философии, физики и химии
Время от времени занимаюсь электроникой, кулинарией и мелким творчеством вроде лепки из глины
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового
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