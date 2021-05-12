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Москва
Профиль пользователя Florenciya

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О себе

Геймер, люблю аниме и котиков. Продаюсь за вкусную еду. А ещё зависима от кофе.
В свои 26 лет выгляжу очень молодо (на все 15 🙃).
Обладательница двух милых кошек. Терпеть не могу вино (все кислятина на вкус) и запах сигарет.
Ищу как минимум друзей со схожими интересами. Брянск/Москва

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Stacy_s
Брянск → Другое
Хочу просто пообщаться, возможно подружиться)
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