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Москва
Москва
Профиль пользователя Flat_earther
О себе
Занимаюсь спортом и тренирую детей и взрослых. Подрабатываю каскадёром и актером(хобби для души). Заслуженный мастер спорта. Обожаю прогулки на сапборде и освобождать людей из матрицы.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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