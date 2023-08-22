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Москва
Профиль пользователя Flat_earther

фото пользователя Flat_earther

О себе

Занимаюсь спортом и тренирую детей и взрослых. Подрабатываю каскадёром и актером(хобби для души). Заслуженный мастер спорта. Обожаю прогулки на сапборде и освобождать людей из матрицы.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу вывести тебя из Матрицы)ну или просто пообщаться в кафе на интересные темы

маленькое фото пользователя Babaikaya
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 360 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 95 участников

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