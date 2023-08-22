Москва

Профиль пользователя Flat_earther

О себе Занимаюсь спортом и тренирую детей и взрослых. Подрабатываю каскадёром и актером(хобби для души). Заслуженный мастер спорта. Обожаю прогулки на сапборде и освобождать людей из матрицы.

Был в сети пару дней назад

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