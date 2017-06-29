Москва
Профиль пользователя Flare

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О себе

Привет) Меня зовут Юля, мне 24 года. Занимаюсь веб-дизайном. Слушаю Måneskin, Imagine Dragons, Panic! At The Disco и подобное. Изучаю английский, люблю смотреть сериалы в оригинале с субтитрами) Подруги все разъехались по другим городам, поэтому здесь я ищу людей, с которыми можно пообщаться. Не хватает общения.
Детей нет и не планирую, это почти единственная тема, которая мне не интересна.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 24+

Участие в других событиях

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Найти игроков для ролевых игр

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За душевное и открытое общение 😊

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Создание woman community 💛

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Ищу новые знакомства и подруг

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Закрытая вечеринка-пикник ТОЛЬКО для девушек👯‍♀💕

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очень хочу сходить попеть в караоке!

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Гуляем-снимаем

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