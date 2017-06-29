Москва
Профиль пользователя Flare
О себе
Привет) Меня зовут Юля, мне 24 года. Занимаюсь веб-дизайном. Слушаю Måneskin, Imagine Dragons, Panic! At The Disco и подобное. Изучаю английский, люблю смотреть сериалы в оригинале с субтитрами) Подруги все разъехались по другим городам, поэтому здесь я ищу людей, с которыми можно пообщаться. Не хватает общения.
Детей нет и не планирую, это почти единственная тема, которая мне не интересна.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти игроков для ролевых игр
За душевное и открытое общение 😊
Создание woman community 💛
Ищу новые знакомства и подруг
Закрытая вечеринка-пикник ТОЛЬКО для девушек👯♀💕
Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде
очень хочу сходить попеть в караоке!
Гуляем-снимаем
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