Москва
Профиль пользователя Fizben

фото пользователя Fizben
фото #2 пользователя Fizben

О себе

Александр
Москва, ЮАО
Мне 42, пешие прогулки, кофе. Иногда катаюсь на мотоцикле по интересным местам.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по набережной, попить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

маленькое фото пользователя Oneplusalone
Москва → Другое

Общение, а дальше можно встретиться где-нибудь

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

Погуляем в Горького? Или где-то в центре

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.