Хожу в водные и горные походы, кручу огонь. Сейчас купил сноуборд и после 20-летнего перерыва планирую продолжить катание. А еще слушаю фолк/рок/панк музыку. Пишу художку (тексты). Летом расстался с женой и оказалось, что у меня куча свободного времени

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Бизнес

Москва → Другое Хочу съездить сегодня после 18. На пляж серебряный бор.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.