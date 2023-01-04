Москва
Профиль пользователя First

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О себе

Хожу в водные и горные походы, кручу огонь.
Сейчас купил сноуборд и после 20-летнего перерыва планирую продолжить катание.
А еще слушаю фолк/рок/панк музыку.
Пишу художку (тексты).

Летом расстался с женой и оказалось, что у меня куча свободного времени

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю вечером пойти в Кант кататься на сноубордах.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Apikez
Москва → Другое

Кататься на борде

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Хочу съездить сегодня после 18. На пляж серебряный бор.

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