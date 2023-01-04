Москва
Профиль пользователя finderhome

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О себе

Общительный :)

Люблю в частности что - либо творческое / связанное с дизайном

Нравятся пешие прогулки и посещение различных музеев и выставок/парков

Любимый спорт - пинг-понг

Люблю играть в различные настолки (Монополия, Скрэбл, Риск, Талисман, Уно, Каркассон и другое) в том числе и по интернету

Играю в комп. игры и других жанров

Любимый автор Борис Акунин, в частности нравится его цикл История государства Российского

Любимые фильмы и сериалы - различные как зарубежные так и отечественные разных жанров - например, Звездные Войны, Внешние отмели, Интерны, Новобранец, Кухня, Ведьмак и многое другое

Любимая музыка - Fall out boy, Modern Talking, Beatles, Scorpions, Zayde Wolf, Bon Jovi, Chris Norman, Smokie, другое (в основном слушаю зарубежных исполнителей)

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → другое

Пообщаться, поиграть в настолки по интернету

Москва → другое

Пообщаться

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Поболтать в телеге)

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое

Пообщаемся?)

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Vell97
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя kateha
Москва → Другое

Посидеть в дискорде с вебками

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Anastasi1a
Москва → Другое

Пообщаться онлайн

маленькое фото пользователя Merilla
Москва → Другое

Ищу друзей👋👋👋

маленькое фото пользователя Polka587
Москва → Другое

Общение онлайн)

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя Tomi5
Москва → Другое

Общение и прогулки

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя Diana2009
Москва → Другое

Привет ищу лучшего друга

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Поиграем в кс или другие игры 👺

маленькое фото пользователя Sofi456
Москва → Другое

Ищу друга или подругу

маленькое фото пользователя angelina13
Москва → Другое

Хорошего дня🤍

маленькое фото пользователя Elena21
Москва → Другое

Хочу погулять, ну или ещё что-нибудь )

маленькое фото пользователя potato
Москва → Другое

буду рада новым знакомым!

маленькое фото пользователя Kory
Москва → Другое

Посидим в Дисе, поиграем в игры и пообщаемся

маленькое фото пользователя Milk
Москва → Другое

ищу новых людей в стаю дискорд 🐺🤝🏻🐺

маленькое фото пользователя Sveta
Москва → Другое

Найти свою создать группу по гитаре))

маленькое фото пользователя Krisss
Москва → Другое

Общение , дружба😉

маленькое фото пользователя SOFA
Москва → Другое

Поговорить о создании игр

маленькое фото пользователя Jija
Москва → Другое

посидеть в комфортной обстановке в дискорде

маленькое фото пользователя Alya_Iva
Москва → Другое

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