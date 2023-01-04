Общительный :) Люблю в частности что - либо творческое / связанное с дизайном Нравятся пешие прогулки и посещение различных музеев и выставок/парков Любимый спорт - пинг-понг Люблю играть в различные настолки (Монополия, Скрэбл, Риск, Талисман, Уно, Каркассон и другое) в том числе и по интернету Играю в комп. игры и других жанров Любимый автор Борис Акунин, в частности нравится его цикл История государства Российского Любимые фильмы и сериалы - различные как зарубежные так и отечественные разных жанров - например, Звездные Войны, Внешние отмели, Интерны, Новобранец, Кухня, Ведьмак и многое другое Любимая музыка - Fall out boy, Modern Talking, Beatles, Scorpions, Zayde Wolf, Bon Jovi, Chris Norman, Smokie, другое (в основном слушаю зарубежных исполнителей)

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

✝️ Религия 💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Москва → другое Пообщаться, поиграть в настолки по интернету

Москва → Другое посидеть в комфортной обстановке в дискорде

Москва → Другое Найти свою создать группу по гитаре))

Москва → Другое Посидим в Дисе, поиграем в игры и пообщаемся

Москва → Другое Хочу погулять, ну или ещё что-нибудь )

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

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