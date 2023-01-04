Москва
Профиль пользователя finderhome
О себе
Общительный :)
Люблю в частности что - либо творческое / связанное с дизайном
Нравятся пешие прогулки и посещение различных музеев и выставок/парков
Любимый спорт - пинг-понг
Люблю играть в различные настолки (Монополия, Скрэбл, Риск, Талисман, Уно, Каркассон и другое) в том числе и по интернету
Играю в комп. игры и других жанров
Любимый автор Борис Акунин, в частности нравится его цикл История государства Российского
Любимые фильмы и сериалы - различные как зарубежные так и отечественные разных жанров - например, Звездные Войны, Внешние отмели, Интерны, Новобранец, Кухня, Ведьмак и многое другое
Любимая музыка - Fall out boy, Modern Talking, Beatles, Scorpions, Zayde Wolf, Bon Jovi, Chris Norman, Smokie, другое (в основном слушаю зарубежных исполнителей)
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
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