Москва
Профиль пользователя Filippova

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Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться

Так сказать,мне грустно,ищу дружище)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

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