Москва
Профиль пользователя Fiekke
О себе
Эммм, даже не знаю что сказать. Переехала в Москву 2 года назад и за это время не прибавилось ни одного друга/подруги или даже приятеля. Говорит ли это что-то обо мне, наверняка...
На самом деле мне не нужно 100 знакомых, хочу найти кого-то, с кем будут общие взгляды на жизнь и более или менее схожие интересы. Хотелось бы в одном районе со мной (ЮЗАО), так, как ленивая задница я:) интроверт, пью, курю, иногда занимаюсь спортом, гуляю с собакой, смотрю документалки про маньяков)) детей нет, работаю в сфере гражданской авиации, так что график сменный.
Не ищу здесь вторую половину, потому что уже давно нашла, хочу чтобы "как раньше" - собраться вечером, погонять в волейбол, посидеть на лавочке поболтать)) много хочу, знаю))
Была в сети сегодня
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