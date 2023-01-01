О себе

Люблю серфинг, занимался боксом, а сейчас часто хожу в спортзал ✌️



Пару лет работал веб дизайнером, сейчас работаю программистом, бывает делаю свои проекты от скуки



Вообще долгое время занимался с психологом, поэтому приветствую реально доброе и веселое общение без какого-либо негатива