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Москва
Профиль пользователя fghfghfgh

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О себе

Люблю серфинг, занимался боксом, а сейчас часто хожу в спортзал ✌️

Пару лет работал веб дизайнером, сейчас работаю программистом, бывает делаю свои проекты от скуки

Вообще долгое время занимался с психологом, поэтому приветствую реально доброе и веселое общение без какого-либо негатива

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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