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Москва
Люблю серфинг, занимался боксом, а сейчас часто хожу в спортзал ✌️
Москва
Профиль пользователя fghfghfgh
О себе
Люблю серфинг, занимался боксом, а сейчас часто хожу в спортзал ✌️
Пару лет работал веб дизайнером, сейчас работаю программистом, бывает делаю свои проекты от скуки
Вообще долгое время занимался с психологом, поэтому приветствую реально доброе и веселое общение без какого-либо негатива
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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