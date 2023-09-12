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Москва
Профиль пользователя feohtistov

фото пользователя feohtistov

О себе

волейболис. в свободное время играю в пу гуляю, слушаю западную музыку

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🏢 Работа🏫 Учеба🍷 Алкоголь🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → пообщаться

дискорд, поиграть во что нибудь или просто приятно провести вечер онлайн

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Откликнулся 1 участник
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