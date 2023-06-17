О себе

Учитель истории. Занимаюсь средневековековым боем, обожаю готовить и познавать что-то новое (если время есть, лол). Расскажу про войну из-за ведра и о появлении хентая. В общем, я разносторонняя личность, которая не прочь и в бар сходить и джазом с театром насладиться :з.