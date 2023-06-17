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Москва
Профиль пользователя Fencingcat

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О себе

Учитель истории. Занимаюсь средневековековым боем, обожаю готовить и познавать что-то новое (если время есть, лол). Расскажу про войну из-за ведра и о появлении хентая. В общем, я разносторонняя личность, которая не прочь и в бар сходить и джазом с театром насладиться :з.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по Москве от Китай-города, зависание в баре. :з

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

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