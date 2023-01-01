⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Fedeki

фото пользователя Fedeki

О себе

Люблю играть в различные игры жанров шутер и моба. Так же смотреть аниме и читать мангу

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Познакомиться, пообщаться, возможно поиграть в игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 199 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя DariaKo
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя NastyaJJ
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Viktoria_v

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам