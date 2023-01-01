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Москва
Москва
Профиль пользователя Fedeki
О себе
Люблю играть в различные игры жанров шутер и моба. Так же смотреть аниме и читать мангу
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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