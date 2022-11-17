Инженер-конструктор, в хорошую погоду до работы добираюсь на велике и просто нравится кататься. Люблю вылазки на природу с палатками или просто на шашлыки. Могу выпить в баре в компании друзей. 194/95

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

Москва → Другое Хочу найти интересного человечка для общения в интернете.

Набережные Челны → Другое Как залечить разбитое сердце 💔?и забывается ли все ?

Москва → Другое Найти друзей, сначала пообщаться просто, потом гулять

Москва → Другое Хотелось бы пообщаться с парнем

Москва → Другое Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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