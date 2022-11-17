Москва
Профиль пользователя Feastral

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О себе

Инженер-конструктор, в хорошую погоду до работы добираюсь на велике и просто нравится кататься. Люблю вылазки на природу с палатками или просто на шашлыки. Могу выпить в баре в компании друзей. 194/95

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Электрозаводская, бар Столярка выпить пару пива

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Знакомство для дружбы

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Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

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В идеале найти новых друзей и приятное общение)

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Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

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Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

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Может поговорим?

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Лучшая видеоигра в вашей жизни

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