Москва
Профиль пользователя Feastral
О себе
Инженер-конструктор, в хорошую погоду до работы добираюсь на велике и просто нравится кататься. Люблю вылазки на природу с палатками или просто на шашлыки. Могу выпить в баре в компании друзей. 194/95
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Знакомство для дружбы
Пообщаться на любые темы
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
В чем измеряется ваше время?
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Может поговорим?
Лучшая видеоигра в вашей жизни
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы
Пообщаться на интересные темы
Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?
Хотелось бы пообщаться с парнем
Найти друзей, сначала пообщаться просто, потом гулять
Так сказать,мне грустно,ищу дружище)
Как залечить разбитое сердце 💔?и забывается ли все ?
Хочу найти интересного человечка для общения в интернете.
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