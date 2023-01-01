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Москва
Зовут меня Никита
Москва
Профиль пользователя Feanor
О себе
Зовут меня Никита
работаю в ИТ, руковожу людьми. Увлекаюсь всяким от книг по философии, психологии, художественной литературы, до курсов кинопроизводства, плавания, гиревого спорта, 3d-графики, сноуборда, велосипеда, фотографии, рисунка и бог знает чего ещё. Люблю кино, выставки, концерты, путешествия и просто гулять по городу.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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