О себе

Зовут меня Никита

работаю в ИТ, руковожу людьми. Увлекаюсь всяким от книг по философии, психологии, художественной литературы, до курсов кинопроизводства, плавания, гиревого спорта, 3d-графики, сноуборда, велосипеда, фотографии, рисунка и бог знает чего ещё. Люблю кино, выставки, концерты, путешествия и просто гулять по городу.