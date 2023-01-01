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Москва
Профиль пользователя Feanor

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О себе

Зовут меня Никита
работаю в ИТ, руковожу людьми. Увлекаюсь всяким от книг по философии, психологии, художественной литературы, до курсов кинопроизводства, плавания, гиревого спорта, 3d-графики, сноуборда, велосипеда, фотографии, рисунка и бог знает чего ещё. Люблю кино, выставки, концерты, путешествия и просто гулять по городу.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в палеонтологический музей Ю.А. Орлова. 😁

маленькое фото пользователя Elena.777
маленькое фото пользователя Girl_o_girl
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → другое

Познакомиться с классными людьми

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alinka.a

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию на ночной каток City sport.светомузыка,диджей,конкурсы

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

РАДОВАТЬСЯ СОЛНЫШКУ☀️☺️

Откликнулось 6 участников

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