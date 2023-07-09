О себе

Увлекаюсь дизайном, архитектурой . Отдыхать нравится по разному , кафе ,прогулки . Кататься на велике ,играть компьютерные игры и настольные . Нравится боулинг ,бильярд . Люблю пробовать новое . Еще ни разу не была в квестах.