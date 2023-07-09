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Москва
Москва
Профиль пользователя Faya.D
О себе
Увлекаюсь дизайном, архитектурой . Отдыхать нравится по разному , кафе ,прогулки . Кататься на велике ,играть компьютерные игры и настольные . Нравится боулинг ,бильярд . Люблю пробовать новое . Еще ни разу не была в квестах.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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