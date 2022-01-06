Москва
Профиль пользователя FatEnot

фото пользователя FatEnot
фото #2 пользователя FatEnot

О себе

Бары, караоке, мемы, стендап, сериалы и тд

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пару баров и прогулка

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на концерт Электрослабости

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Linali
Москва → Другое

В кафе или караоке

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.