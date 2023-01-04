Я меломан, нравиться хип-хоп реп, реп особый приоритет у меня имеет попса хз почему просто нравиться. Любимые исполнители Scarlxrd, convolk, три дня дождя, тринадцать карт. Увлекаюсь технологиями Пк, телефоны, планшеты, консоли короче шарю за многое

Профиль обновлён 16 апреля 2023 г.

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