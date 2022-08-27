Живу, функционирую, увлекаюсь историей в основном России, зрение отсутствует(ну почти), предпочитаю слушать рок и панк-рок, пневмослон гении, обожаю Асафьева, тойота сосать, шо ещё, брекеты имею во рту, поступаю на учителя истории, в звëздных войнах пре исполнился у меня есть два лазерных меча, можем сразиться, джедаи сосать. Воооот, найти хочу кого смогу, всем рад.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

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