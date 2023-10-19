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Москва
Профиль пользователя Farkhtinova

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О себе

Работаю в сфере спортивной журналистики и люблю свою работу, хочу больше путешествовать, но пока не очень получается. Хочу сходить в театр

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро💨 Кальян🎮 Видеоигры
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