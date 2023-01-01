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Москва
Москва
Профиль пользователя Fantom4ik
О себе
Люблю слушать музыку, панк-рок, фонк, разную, миломан я, играю на гитаре,акустике, живу в Костроме.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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