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Москва
Профиль пользователя Fantom4ik

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О себе

Люблю слушать музыку, панк-рок, фонк, разную, миломан я, играю на гитаре,акустике, живу в Костроме.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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