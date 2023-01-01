Москва

Профиль пользователя Fantom4ik

О себе Люблю слушать музыку, панк-рок, фонк, разную, миломан я, играю на гитаре,акустике, живу в Костроме.

Была в сети на прошлой неделе

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