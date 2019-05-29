в поиске красивых и разносторонних людей, чтобы потрясающе проводить время. но самое главное, я хочу найти людей, близких мне по духу. ценю саморазвитие, гармонию разума и эмоций. считаю, что смысл жизни в том, чтобы найти себя и получать от жизни наслаждение, решая проблемы. 🥰 содержу трёх котиков. я люблю читать, занимаюсь музыкой, работаю бариста.☕️ так что могу и кофе приготовить, и на скрипке сыграть и… и кое-что ещё тоже могу.😉🏳️‍🌈 интересны только девушки! но если ты мин юнги или дазай осаму, то вход открыт, конечно.

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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