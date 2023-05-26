Москва
Профиль пользователя Fairyleaf
О себе
🤍лёгкое, ненапряжное, но конструктивное общение
🤍настолочки 🤍обучающие курсы /нетворкинги
🤍кальян
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → собрать компанию
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Сочи → путешествия
Погулять перекусить в Воронеже
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять перекусить
Москва → собрать компанию
Сходить в кальянную 🤍
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять, перекусить
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять, зайти в кофейню ✨☕
Москва → путешествия
Поездка в города России 🔥
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → путешествия
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → путешествия
Фестиваль КОМПАС на берегу моря ☀️ Бугазская коса (Краснодарский край)
Москва → пообщаться
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → собрать компанию
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → прогуляться, перекусить
Событие удалено
Москва → пообщаться
Авторский фестиваль на пару дней к берегу моря вместе в сентябре 🎉🌊
Москва → пообщаться
Событие удалено
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
Погулять по яблоневому саду.(Беляево)
Москва → Другое
Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)
Москва → Другое
прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Ищу подружек
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Хочу сходить в красивое место
Подольск → Другое
Район Силикатной- мкр Родники. Прогулка вечером, кардионагрузка
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