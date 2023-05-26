Москва
Профиль пользователя Fairyleaf

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О себе

🤍лёгкое, ненапряжное, но конструктивное общение
🤍настолочки 🤍обучающие курсы /нетворкинги
🤍кальян

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → собрать компанию

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Сочи → путешествия

Погулять перекусить в Воронеже

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять перекусить

Москва → собрать компанию

Сходить в кальянную 🤍

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, зайти в кофейню ✨☕

Москва → путешествия

Поездка в города России 🔥

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → путешествия

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → путешествия

Фестиваль КОМПАС на берегу моря ☀️ Бугазская коса (Краснодарский край)

Москва → пообщаться

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → собрать компанию

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

Москва → пообщаться

Авторский фестиваль на пару дней к берегу моря вместе в сентябре 🎉🌊

Москва → пообщаться

Событие удалено

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Tanya96
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Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя Kerry
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Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя AnastasiaV
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Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

маленькое фото пользователя Vasenka
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Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Verushka
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Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

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Погулять по яблоневому саду.(Беляево)

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Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

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прогуляться, выпить кофе

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Ищу подружек

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Хочу сходить в красивое место

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Район Силикатной- мкр Родники. Прогулка вечером, кардионагрузка

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