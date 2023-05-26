Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → пообщаться Авторский фестиваль на пару дней к берегу моря вместе в сентябре 🎉🌊

Москва → Другое Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.