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Москва
Профиль пользователя Fairy777

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О себе

Всем привет!)) Хочу найти друзей для познавательных прогулок и веселого отдыха на природе и не только.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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