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Москва
Москва
Профиль пользователя Fairy777
О себе
Всем привет!)) Хочу найти друзей для познавательных прогулок и веселого отдыха на природе и не только.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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