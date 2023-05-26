Москва
Профиль пользователя Ezhikbezked

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О себе

Катаюсь на роликах, вело, спорт. Обожаю музыку 😃

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Иду на концерт Волшебные миры Хаяо Миядзаки. Присоединяйся 😀

Москва → прогуляться, перекусить

За любой кипиш! Прогуляться и пообщаться!

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем на концерт Дакоты😀( поплывем)

Москва → прогуляться, перекусить

Иду на Шоу под дождем, кто со мной?!😀

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

маленькое фото пользователя ViktorV
Москва → Другое

Разговоры разговаривать🫠

маленькое фото пользователя HelloAndrew
Москва → Другое

Погулять по вечерне Моске

маленькое фото пользователя Ivan56z
Москва → Другое

Поиграть в теннис, покататься на велосипеде, прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Mad_Italiano
Москва → Другое

Сходить в прекрасный и добрый бар😺(описание внутри)

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Посетить музей «Мертвых кукол»

маленькое фото пользователя Artem5189
Москва → Другое

Посетить самый большой парк птиц в России 'ВОРОБЬИ'

маленькое фото пользователя Wladimir161
Москва → Другое

Прогулка в парке

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