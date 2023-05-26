Москва
Профиль пользователя Ezhikbezked
О себе
Катаюсь на роликах, вело, спорт. Обожаю музыку 😃
Профиль обновлён 2 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
События пользователя
Москва → сходить на мероприятие
Иду на концерт Волшебные миры Хаяо Миядзаки. Присоединяйся 😀
Москва → прогуляться, перекусить
За любой кипиш! Прогуляться и пообщаться!
Москва → прогуляться, перекусить
Пойдем на концерт Дакоты😀( поплывем)
Москва → прогуляться, перекусить
Иду на Шоу под дождем, кто со мной?!😀
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Москва → Другое
Разговоры разговаривать🫠
Москва → Другое
Погулять по вечерне Моске
Москва → Другое
Поиграть в теннис, покататься на велосипеде, прогуляться в парке
Москва → Другое
Сходить в прекрасный и добрый бар😺(описание внутри)
Москва → Другое
Посетить музей «Мертвых кукол»
Москва → Другое
Посетить самый большой парк птиц в России 'ВОРОБЬИ'
Москва → Другое
Прогулка в парке
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