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Москва
Профиль пользователя Eyad_97

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О себе

•Я Еяд, стоматолог🦷💉и мне 26 лет 😊
•обожаю бывать в любых новых местах в этом мире 🌍 под этим небом 🌌
•Гулять, поговорить, смеяться и найти новые места в Москве хочу и на всегда готов 😄
•влюбленный в русский язык 😍 и начал заниматься его год с половиной назад 💆🏼‍♂️

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Погуляем, и выпьем кофе 💆🏼‍♂️

Участие в других событиях

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Знакомиться и практиковать английский :)
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