Москва
Профиль пользователя Exp23

фото пользователя Exp23

О себе

Люблю общаться с людьми. Интересов много: искусство, творчество, техника. Не зож, не нытик. Голова в порядке 🙂

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, обсудить интересы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

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