Москва

Профиль пользователя Exicutor

О себе Велосипед, занятия на свежем воздухе, походы, музыка (рок, тяжёлая), разговоров на любые темы., Вкусно поесть, кататься на машине в новые места

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