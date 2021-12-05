Интроверт, который ищет новые знакомства. Абсолютный меломан в музыке, наверное репа поменьше, но все равно встречается. Иногда катаюсь на велосипеде. Очень люблю смотреть аниме, читать мангу. Люблю видеоигры и настолки.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб

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