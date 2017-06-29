Москва
Профиль пользователя ewwaoa
О себе
Я может вначале покажусь закрытым человеком,но если Вы мне понравитесь откроюсь полностью. Смотрела аниме, но сейчас не до этого.Пытаюсь поступить в медицинский.Также я Скорпион и бываю агрессивна по пустякам.Думаю если Вы спокойный человек мы поладим)? Ищу тут только общение т.к. считаю что познакомиться с партнёром лучше в реальности чем в интернете.
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
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