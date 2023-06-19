Профиль обновлён 19 июля 2023 г.

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Москва → Другое Обо всём и ни о чём. Отдых, веселье, накидайте идей!

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Москва → Другое можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.