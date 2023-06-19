Москва
Профиль пользователя Evogigo84
О себе
Увлекаюсь живописью, фотографией, керамикой.
Профиль обновлён 19 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Новосибирск → Другое
Помогите стать человеком
Мурманск → Другое
Нужен совет
Москва → Другое
можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀
Тамбов → Другое
О чем душе угодно🍃
Кременчуг → Другое
Хотелось бы пообщаться на разные темы
Калининград → Другое
Для поболтать: а что если... люди бы жили вечно?
Москва → Другое
Обо всём и ни о чём. Отдых, веселье, накидайте идей!
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