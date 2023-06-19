Москва
Профиль пользователя Evogigo84

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О себе

Увлекаюсь живописью, фотографией, керамикой.

Профиль обновлён 19 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в Видном и пофотаграфироваться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя timeneverwaits
Мурманск → Другое

Нужен совет

маленькое фото пользователя kriss_roual
Москва → Другое

можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀

маленькое фото пользователя Blackk
Тамбов → Другое

О чем душе угодно🍃

маленькое фото пользователя Alina.Korenko27
Кременчуг → Другое

Хотелось бы пообщаться на разные темы

маленькое фото пользователя Kit8
Калининград → Другое

Для поболтать: а что если... люди бы жили вечно?

маленькое фото пользователя JustADigga
Москва → Другое

Обо всём и ни о чём. Отдых, веселье, накидайте идей!

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