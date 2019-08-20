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Москва
Профиль пользователя evitkaa

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О себе

Ищу общение и отношения) Работаю мастером маникюра, люблю приятную мужскую компанию. Обожаю триллеры, ужасы, детектив. Пишите, я не кусаюсь😊

Была в сети в прошлом месяце

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🪩 Ночной клуб🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хотела бы прогуляться с парнем, может быть посидеть с кем то

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Откликнулось 7 участников
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