О себе

Я Эвелина)

Занимаюсь волейболом и рисованием уже 5 лет)✌️

Смотрю:аниме,дорамы,ютуб,тик ток.

Читаю:мангу и всё наверное😅

Ищу общения и дружбы) ничего более😅

Всегда могу выслушать и дать совет.)

Хочу учиться на адвоката или криминалиста.)

Если понравилась-пиши😽💗