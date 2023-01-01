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Москва
Профиль пользователя Evilk

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О себе

Я Эвелина)
Занимаюсь волейболом и рисованием уже 5 лет)✌️
Смотрю:аниме,дорамы,ютуб,тик ток.
Читаю:мангу и всё наверное😅
Ищу общения и дружбы) ничего более😅
Всегда могу выслушать и дать совет.)
Хочу учиться на адвоката или криминалиста.)
Если понравилась-пиши😽💗

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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