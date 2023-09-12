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Москва
Профиль пользователя Evil

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О себе

Хожу в качалку, увлекаюсь боксом, слушаю музыку,читаю книги.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и встреч) Добавляйтесь друзья 😉

маленькое фото пользователя Vladimir_11
Откликнулся 1 участник

Москва → собрать компанию

Собираем компанию для встреч и общения

маленькое фото пользователя bisler
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя Naddin
Откликнулись 3 участника

Москва → собрать компанию

Коллектив - клуб для общения, знакомств и игр в Москве.

маленькое фото пользователя Amisha
маленькое фото пользователя E_lena_ea
Откликнулись 2 участника

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и встреч

маленькое фото пользователя Alenochka92
маленькое фото пользователя imherejust2vibe
маленькое фото пользователя Smetalinka
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 407 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → сходить на мероприятие

Хочу сходить на концерт Евы Польны 10 ноября

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → собрать компанию

Бар🍹 , танцы 💃 Общение и веселье 🙂 встречаемся в Субботу 28 !!!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Dianaafedorova

Москва → собрать компанию

Отметить хэллоуин вечером 31 октября!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Zercer

Москва → прогуляться, перекусить

Пройтись по центру мск, выпить пива и зайти на стендап, чтобы словить кринжа

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → прогуляться, перекусить

Friends zone 🙃

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Sedoy_777

Москва → собрать компанию

Собрать компашку для тусы

Откликнулись 2 участника

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