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Москва
Москва
Профиль пользователя Evil
О себе
Хожу в качалку, увлекаюсь боксом, слушаю музыку,читаю книги.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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