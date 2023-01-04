По утрам хожу в спортзал, стараюсь правильно питаться, рано ложусь спать, по клубам не хожу, но могу сходить в бар в пятницу. Мне нравятся активное времяпровождение: велосипед, танцы, коньки. Мечтаю поиграть в пейнтбол или страйкбол. Буду рада погулять по городу, сходить в кафе, выпить чай/кофе, посмотреть вместе сериал/фильм, люблю фильмы Вуди Аллена, про чувства, эмоции, отношения, люблю фильмы, где ГГ – девушка. Мне нравятся настолки, дома у меня небольшая коллекция игр, я с удовольствием сходила бы на какой-нибудь квиз.

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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