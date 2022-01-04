Москва
Профиль пользователя Evgeniya1994b

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О себе

Привет. Я Женя.
Мне 29 лет. Ищу подруг для совместных прогулок, посещения интересный мероприятий , посиделок в кафешках с бокалом вина).
Не замужем ,детей нет.
Ищу открытых , интересных подруг. 26 +

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Москва → прогуляться, перекусить

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Прогуляться, перекусить

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