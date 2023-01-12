Москва
Профиль пользователя Evgeniy32

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фото #2 пользователя Evgeniy32

О себе

Если честно , то могу пообщаться и поддержать разговор на любые темы)
Очень люблю готовить, а также вообще все что касается сферы ресторанного бизнеса
Путешествую по РФ, приглашаю с собой)
Очень веселый, общительный, добрый и разносторонний молодой человек😉

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Полетели в любой город России в гастропутешествие

Участие в других событиях

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Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

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