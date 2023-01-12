Москва
Профиль пользователя Evgeniy32
О себе
Если честно , то могу пообщаться и поддержать разговор на любые темы)
Очень люблю готовить, а также вообще все что касается сферы ресторанного бизнеса
Путешествую по РФ, приглашаю с собой)
Очень веселый, общительный, добрый и разносторонний молодой человек😉
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪
Прогуляться по городу
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