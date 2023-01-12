Если честно , то могу пообщаться и поддержать разговор на любые темы) Очень люблю готовить, а также вообще все что касается сферы ресторанного бизнеса Путешествую по РФ, приглашаю с собой) Очень веселый, общительный, добрый и разносторонний молодой человек😉

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.