Обо мне Чего я хочу: - общение, дружба, и может быть, больше. - друга/подругу для обсуждения мне интересных тем, обмена информацией и знаниями, обмен своими успехами и неудачями. - сыграть вечером в Пабг Мои хобби: езда на велосипеде. Пабг. Факты обо мне: - Я шитаю что школа меня ограничевает и мешает заниматься саморазвитием, школа это просто завод по производству рабов системы! - Я постоянно пытаюсь найти какие то уловки в нашей жизни, для обличения моего существования в нашем несправедливо и жистоком мире! Для этого я занимаюсь саморазвитием, изучением нашего мозга и организма. кстати я очень жизнено радостный человек, а то по предедущему пункту могло сложиться противоположное мнение (я просто реалист).

Профиль обновлён 5 ноября 2022 г.

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