О себе

Делаю приложение для обслуживания самокатов, которые ты видишь на улицах города 🛴

Сноуборд - это моя страсть ❤️ а летом велик

Хочу попробовать сыграть в DnD, но не знаю как начать 🏞

Оч плотно подсел на жанр фантастики и научной фантастики (космос, роботы и всё такое) 🌃

Сходить в бар или в кальянку - 👋👌👍

В свои 26 говорю на трёх языках 🇷🇺🇬🇧🇨🇳

Недавно был в музее современного искусства Cube - ну такое, мб сводишь меня куда-то ещё?)