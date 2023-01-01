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Москва
Делаю приложение для обслуживания самокатов, которые ты видишь на улицах города 🛴
Москва
Профиль пользователя Evgenius
О себе
Делаю приложение для обслуживания самокатов, которые ты видишь на улицах города 🛴
Сноуборд - это моя страсть ❤️ а летом велик
Хочу попробовать сыграть в DnD, но не знаю как начать 🏞
Оч плотно подсел на жанр фантастики и научной фантастики (космос, роботы и всё такое) 🌃
Сходить в бар или в кальянку - 👋👌👍
В свои 26 говорю на трёх языках 🇷🇺🇬🇧🇨🇳
Недавно был в музее современного искусства Cube - ну такое, мб сводишь меня куда-то ещё?)
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян
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