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Москва
Профиль пользователя Evgenius

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О себе

Делаю приложение для обслуживания самокатов, которые ты видишь на улицах города 🛴
Сноуборд - это моя страсть ❤️ а летом велик
Хочу попробовать сыграть в DnD, но не знаю как начать 🏞
Оч плотно подсел на жанр фантастики и научной фантастики (космос, роботы и всё такое) 🌃
Сходить в бар или в кальянку - 👋👌👍
В свои 26 говорю на трёх языках 🇷🇺🇬🇧🇨🇳
Недавно был в музее современного искусства Cube - ну такое, мб сводишь меня куда-то ещё?)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Забежать в антикафе и поиграть в игры на нескольких человек на приставке

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 294 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 84 участника

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя SSToni

Москва → собрать компанию

Старый добрый треп по душам в баре с незнакомцем то что мне нужно в эту пт А вам

Откликнулось 5 участников

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Москва → собрать компанию

Коллектив - клуб для общения, знакомств и игр в Москве.

Откликнулось 5 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять/потусить в центре

Откликнулись 2 участника

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