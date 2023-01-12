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Москва
Москва
Профиль пользователя Evgeniia2314
О себе
Могу пообщаться на любые тема, сходить просто погулять и попить кофе, либо пойти в бар или клуб, хочу найти друзей по душе
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан
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