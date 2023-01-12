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Москва
Профиль пользователя Evgeniia2314

фото пользователя Evgeniia2314

О себе

Могу пообщаться на любые тема, сходить просто погулять и попить кофе, либо пойти в бар или клуб, хочу найти друзей по душе

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Узнать друг друга получше

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Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Очень хочу найти подружек в Москве!

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Завести знакомства в новом городе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя gavrilaaash

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки 19-24 пойдемте гулять)

Откликнулись 4 участника

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