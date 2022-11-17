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Москва
Москва
Профиль пользователя Evgeniia
О себе
Я люблю путешествовать, животных и не против прогулок на лошадях, хожу в театр/на балет и другие культурные мероприятия, а также хожу в бары и клубы
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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