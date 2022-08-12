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Москва
Профиль пользователя EVGENII68

фото пользователя EVGENII68

О себе

Увлечений много от вышивки до прыжков с парашюта

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых

Просто пообщаться в парке ) на разные интересные темы )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Mary.mi

Москва → прогуляться, перекусить

Я бы хотела пообщаться на разные, интересные темы :3

Откликнулось 14 участников

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