⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя EVGENII68
О себе
Увлечений много от вышивки до прыжков с парашюта
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам