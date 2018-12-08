О себе

Изучение и преподавание иностранных языков - моё хобби и моя работа. Преподаю немецкий и английский , учу испанский и французский. Немного помню болгарский.



Работаю на себя, поэтому свободного времени достаточно. Утро/день среды - идеальное время для встреч.



Очень люблю гулять пешком, вкусно поесть, интересные выставки. Нравится рукольдельничать, с удовольствием составлю компанию на мастер-класс.



Охотно играю в настольные игры.



У меня 2е детей (6 и 2,5 года) и муж, но страдаю от недостатка общения.