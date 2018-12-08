⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя EvgeniaMos

фото пользователя EvgeniaMos

О себе

Изучение и преподавание иностранных языков - моё хобби и моя работа. Преподаю немецкий и английский , учу испанский и французский. Немного помню болгарский.

Работаю на себя, поэтому свободного времени достаточно. Утро/день среды - идеальное время для встреч.

Очень люблю гулять пешком, вкусно поесть, интересные выставки. Нравится рукольдельничать, с удовольствием составлю компанию на мастер-класс.

Охотно играю в настольные игры.

У меня 2е детей (6 и 2,5 года) и муж, но страдаю от недостатка общения.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, близких по духу и интересам 32-37

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя GeoPhoenix
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Vika_di
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя Evgesha123
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Lolli

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам