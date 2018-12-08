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Москва
Изучение и преподавание иностранных языков - моё хобби и моя работа. Преподаю немецкий и английский , учу испанский и французский. Немного помню болгарский.
Москва
Профиль пользователя EvgeniaMos
О себе
Изучение и преподавание иностранных языков - моё хобби и моя работа. Преподаю немецкий и английский , учу испанский и французский. Немного помню болгарский.
Работаю на себя, поэтому свободного времени достаточно. Утро/день среды - идеальное время для встреч.
Очень люблю гулять пешком, вкусно поесть, интересные выставки. Нравится рукольдельничать, с удовольствием составлю компанию на мастер-класс.
Охотно играю в настольные игры.
У меня 2е детей (6 и 2,5 года) и муж, но страдаю от недостатка общения.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие
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