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Москва
Профиль пользователя evgeniaa

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О себе

Я меломан, из музыки нравится почти все, кроме жесткого рока) Занималась много лет спортом, сейчас учусь в универе и работаю, люблю людей, книги, свежий воздух и хорошее времяпровождение

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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