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Екатеринбург
Привет, я Женя🫶🏻 мне на самом деле тяжело знакомится с людьми, но сейчас пытаюсь выходить из зоны комфорта, все-таки желание найти подруг/у выше😄
Екатеринбург
Профиль пользователя Evgenia........a
О себе
Привет, я Женя🫶🏻 мне на самом деле тяжело знакомится с людьми, но сейчас пытаюсь выходить из зоны комфорта, все-таки желание найти подруг/у выше😄
В данный момент заинтересованна в различных мероприятиях по типу пикника, катанием на велике, да и просто прогулок. Безумно обожаю животных, музыку. Со мной можно поговорить обо всем, ибо я весы и поддержу любой разговор😄 Обожаю сериалы, иногда смотрю фильмы, как-то так 😉
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Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🪩 Ночной клуб😓 Обсудить проблемы🎭 Театр🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей
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