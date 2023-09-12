О себе

Привет, я Женя🫶🏻 мне на самом деле тяжело знакомится с людьми, но сейчас пытаюсь выходить из зоны комфорта, все-таки желание найти подруг/у выше😄

В данный момент заинтересованна в различных мероприятиях по типу пикника, катанием на велике, да и просто прогулок. Безумно обожаю животных, музыку. Со мной можно поговорить обо всем, ибо я весы и поддержу любой разговор😄 Обожаю сериалы, иногда смотрю фильмы, как-то так 😉