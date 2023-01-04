Москва
Профиль пользователя Evgen
О себе
Занимаюсь продажами, смотрю сериалы, могу выпить по случаю, не курю.
Профиль обновлён 18 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Калуга → Другое
Пообщаемся?)
Москва → Другое
погулять, познакомиться
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Общения простое
Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Москва → Другое
Ищу друзей/подруг
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Пошли на свидание??
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Погулять, выпить
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми,погулять
Москва → Другое
Погулять, потусить, поиграть,(сегодня стендап на чистых прудах)
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