Москва
Профиль пользователя Evgen

фото пользователя Evgen
фото #2 пользователя Evgen

О себе

Занимаюсь продажами, смотрю сериалы, могу выпить по случаю, не курю.

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться и понять как это о работает.

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться выпить пивка куда нибудь сходить..

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое

Пообщаемся?)

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сходить в парк "Сиреневый сад"

маленькое фото пользователя Ola_Ola
Москва → Другое

Ищу друзей/подруг

маленькое фото пользователя Vika00
Москва → Другое

Погулять , попить кофе

маленькое фото пользователя Kartin
Москва → Другое

Пошли на свидание??

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Пойдём прогуляемся)

маленькое фото пользователя Veta
Москва → Другое

Погулять, выпить

маленькое фото пользователя Wiwitchery
Москва → Другое

Познакомиться с новыми людьми,погулять

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Погулять, потусить, поиграть,(сегодня стендап на чистых прудах)

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