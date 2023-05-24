О себе

Привет!

Я занимаюсь тафтингом, читаю научно-популярную литературу, люблю смотреть видео о разных уголках России.

Зависима от музыки, но не от жанров. Слушаю то, что понравится, будь это вичуха, рок или фолк.

Имею поставленный голос и хотела бы развиваться как диктор.



До сих пор люблю мемы про капибар и Райана Гослинга, но так же открыта и для других мемов с интересных фандомов.





Долгое время у меня не было друзей после переезда, но сейчас я готова к новым устойчивым дружеским отношениям