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Москва
Привет!
Москва
Профиль пользователя Everd1n
О себе
Привет!
Я занимаюсь тафтингом, читаю научно-популярную литературу, люблю смотреть видео о разных уголках России.
Зависима от музыки, но не от жанров. Слушаю то, что понравится, будь это вичуха, рок или фолк.
Имею поставленный голос и хотела бы развиваться как диктор.
До сих пор люблю мемы про капибар и Райана Гослинга, но так же открыта и для других мемов с интересных фандомов.
Долгое время у меня не было друзей после переезда, но сейчас я готова к новым устойчивым дружеским отношениям
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения🖼 Выставка / музей😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
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