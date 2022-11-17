Работаю в маркетинге Люблю эстетику, театры, выставки, рестораны Хорошая перезагрузка - спорт, время на природе, душевные разговоры Instagram: Oksana.balm

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

Москва → прогуляться, перекусить Кто на вечеринку в Yauza сегодня?

Москва → Другое Полетели в любой город России в гастропутешествие

Москва → Другое Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

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