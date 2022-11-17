Москва
Профиль пользователя Eventyr

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О себе

Работаю в маркетинге
Люблю эстетику, театры, выставки, рестораны
Хорошая перезагрузка - спорт, время на природе, душевные разговоры

Instagram: Oksana.balm

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Встреча, прогулка (ищу подругу)

Москва → прогуляться, перекусить

Кто на вечеринку в Yauza сегодня?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Москва → Другое

Ближе к выходным дням появляются лапки?

маленькое фото пользователя Evgeniy32
Москва → Другое

Полетели в любой город России в гастропутешествие

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