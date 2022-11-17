Москва
Профиль пользователя Eventyr
О себе
Работаю в маркетинге
Люблю эстетику, театры, выставки, рестораны
Хорошая перезагрузка - спорт, время на природе, душевные разговоры
Instagram: Oksana.balm
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Москва → Другое
Ближе к выходным дням появляются лапки?
Москва → Другое
Полетели в любой город России в гастропутешествие
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