Москва
Профиль пользователя Evelilisi

фото пользователя Evelilisi
фото #2 пользователя Evelilisi

О себе

Есть собака (бигль), очень много гуляем)
Обожаю кататься на сапборде и сноуборде, увлекаюсь фотографией и танцами.
Любимые сериалы "теория большого взрыва", "сверхъестественное"

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг, друзей. Будем гулять, делать фото, делиться всяким

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Alina000
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.