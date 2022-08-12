Мне 23 года, и я обожаю гулять по Москве ❤️ Хочу найти подруг по душе, чтобы общаться на любые темы, делиться секретами и хорошо проводить время. Я замужем, в ночном клубе, соответсвенно компанию вам не составлю 🤪. Буду рада прогуляться в парке, сходить в театр, музей или кино, посидеть в баре/ресторане, покататься на велосипедах 😄

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.