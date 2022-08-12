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Москва
Профиль пользователя e.velikodnaiia

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О себе

Мне 23 года, и я обожаю гулять по Москве ❤️ Хочу найти подруг по душе, чтобы общаться на любые темы, делиться секретами и хорошо проводить время. Я замужем, в ночном клубе, соответсвенно компанию вам не составлю 🤪. Буду рада прогуляться в парке, сходить в театр, музей или кино, посидеть в баре/ресторане, покататься на велосипедах 😄

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться в парке (Бирюлево Восточное, Западное)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое
Найти красивые места 😇
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое
Познакомиться с общительными, интересными людьми
маленькое фото пользователя Viskas
Москва → Другое
Найдись подруга дорогая! Чайник горячий, печенье свежее.
маленькое фото пользователя Katyakuznetsova
Москва → Другое
Ищу подруг для прогулок
маленькое фото пользователя Mskda
Москва → Другое
Прогуляться в парке, выпить кофе
маленькое фото пользователя Samiraa
Москва → Другое
Не против сходить погулять куда нибудь.
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